Я готов к бою: Чемпион мира выступил с обращением к Головкину

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Джермалл Чарло заявил, что согласен разделить ринг с Головкиным.
Чемпион мира WBC в среднем весе, американец Джермалл Чарло заявил, что согласен разделить ринг с обладателем титулов IBF и IBO в этой же категории Геннадием Головкиным из Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
Если GGG хочет этот пояс WBC, то у он меня есть. Я открыт и готов к бою, — заявил Чарло в беседе с американскими журналистами.
Напомним, что возвращение Джермалла Чарло на ринг запланировано на 19 июня в Хьюстоне, штат Техас, его соперником станет мексиканец Хуан Масиас Монтиэль.
Что касается Головкина, то дата его следующего поединка пока неизвестна — ориентировочно он пройдет в августе или сентябре.
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