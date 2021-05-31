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Нур-Султан, Алматы по-прежнему находятся в "красной" зоне по коронавирусу

Фото: Arnapress.kz 31 мая 2021, 09:11

Также там два региона.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 мая, сообщает zakon.kz.

В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО. ⠀В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

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