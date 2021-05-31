Именем Иманбека начали пользоваться мошенники

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Казахстанский диджей в своем Instagram предупредил о том, что от его имени продают криптовалюту.
Мировая популярность сказывается на людях не только с положительной стороны, но и приносит ряд негативных моментов. В Сети встречается множество сообщении о том, что мошенники действуют от имени звезд. Не исключением стал и казахстанский диджей и продюсер, выигравший Grammy, Иманбек Зейкенов, передает zakon.kz.
Об этом сообщил сам Иманбек в своем instagram.
В своем сторис он выложил скрин страницы, предлагающей криптовалюту от имени Иманбека.
Фэйк. Не обманывайтесь, - подписал этот скриншот диджей.
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