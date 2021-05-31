Два млрд тенге обналичила ОПГ в Караганде 

Были задействованы 8 фиктивных фирм.

В Караганде ликвидирована преступная группа, обналичившая около 2 млрд тенге, сообщает zakon.kz.

Преступная группа в течение 3-х лет обналичивала деньги.

ОПГ из 6 участников действовала в Темиртау с целью пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов через выписку фиктивных бухгалтерских документов. Для этих целей в противоправную схему были задействованы 8 подконтрольных ОПГ фиктивных фирм, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму около 200 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, задержаны организатор группы и один из соучастников.

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