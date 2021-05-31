В столице временно перекроют перекресток улиц Сейфуллина и Валиханова

Улицы будут перекрыты в связи с ремонтными работами.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан совместно с Управлением административной полиции ДП начали работы по текущему ремонту дорожного полотна, в связи с чем будет перекрыто движение на пересечении улиц Сейфуллина и Валиханова, передает zakon.kz.

В связи с ремонтными работами с 17:00 часов 30 мая до 06:00 часов 31 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении улиц С. Сейфуллина и Ш. Валиханова, - говорится на сайте столичного акимата.

В связи с чем жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах.

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