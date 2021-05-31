Била топором собаку на глазах у детей - жуткая история произошла в Алматинской области

Собаку забрали и отвезли в ветклинику, ее состояние стабльно тяжелое.

В Алматинской области выявлен факт крайне жестокого обращения с собакой, передает zakon.kz.

Историей поделились волонтеры в паблике chip_and_dail_animalhelp. Согласно тексту заявления, произошло это в селе Байтерек.

Сегодня утром Евгения видела как мужчина во двор соседнего дома вел двух собак на веревке. Ближе к обеду женщина и ее сын услышали, как их домашние собаки лают и услышали крик собаки на улице. Уточняют, что это был не лай, а именно крик ужаса и боли. Когда они вышли на улицу, то увидели, как соседка бьет обухом топора по голове привязанную к дереву собаку, стали кричать чтобы она прекратила. Она бросила топор, ушла в дом и вернулась с ножом. Люди не стали дожидаться дальнейших действий зашли во двор и забрали собаку к себе во двор. По данному факту мы написали заявление и объяснительные. Их приняли и зарегистрировали, - сказано в сообщении.

Отмечается, что делала это женщина на глазах у несовершеннолетних детей.

Позже стало известно, что собаку забрали в ветклинику, ее состояние стабильно тяжелое.

Закрытая черепно-мозговая травма, отеки, гематомы и рассечения. Сильный отек в области переносицы. Несколько отверстий в голове. По всей видимости в обухе топора был гвоздь, который в нескольких местах пробил кожу и ткани. Кровотечение из носа и из глаз. На ногах стоит плохо, зрачки разного размера, глаза очень сильно отекли, - сообщили волонтеры.

При этом в паблике пишут, что собаку таким образом хотели убить, чтобы съесть.

Мы обратились в полицию за комментарием.

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