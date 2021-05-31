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Военнослужащий застрелился в Усть-Каменогорске 

Фото: sud.ua 31 мая 2021, 10:38

Причины и обстоятельства выясняются.

В Усть-Каменогорске застрелился военнослужащий, сообщает zakon.kz.

29 мая, выполняя службу на посту, военнослужащий по контракту воинской части 3477 рядовой Айдосов Ильяс Муратович совершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия в область головы, в результате которого скончался, - сообщили в пресс-службе РгК "Шығыс" Национальной гвардии РК.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, назначено служебное расследование.

Причины и обстоятельства выясняются.

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