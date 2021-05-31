Названы причины хронической усталости

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Наиболее частой причиной хронической усталости являются психологические нарушения.
Врач Тина Петровская назвала причины хронической усталости, сообщает zakon.kz.
Этот синдром провоцируют хронические заболевания, в частности, патологии щитовидной железы. Также его могут вызвать недостаток витаминов в организме, употребление алкогольных напитков, нарушение режима сна и питания и недостаточная физическая активность, - сказала она.
Наиболее частой причиной хронической усталости являются психологические нарушения. В такой ситуации обратиться за помощью не только к терапевту, но и к психологу.
По информации Lenta.ru, в апреле диетолог Кларисса Ленхерр перечислила несколько признаков, по которым можно распознать истощение организма от хронической усталости. Первый признак - это изменения в настроении. Человека могут преследовать отстраненность, тревожность или депрессия. Второй признак — это усталость, не проходящая даже после полноценного сна.
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