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Лошадь на трассе спровоцировала череду ДТП

Фото: Хабар 24 31 мая 2021, 11:57

Пострадал шестилетний пассажир.

Авария с участием лошади произошла 29 мая на трассе Нур-Султан-Караганда, сообщает zakon.kz.

По данным областного ДП, водитель Toyota, двигаясь в направлении Караганды, совершил наезд на лошадь.

От удара лошадь отскочила в сторону, где на нее наехала Mazda под управлением 57-летнего водителя. Машину отбросило в проезжающий мимо Volkswagen, - отметили в ведомстве.

В результате ДТП 6-летний пассажир Mazda доставлен в медучреждение.

Факт зарегистрирован в полиции по ст. 345 ч.1 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, - добавили в пресс-службе.

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