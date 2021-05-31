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Каким будет начало лета, рассказали синоптики 

Фото: pixnio.com 31 мая 2021, 12:01

Ожидается неустойчивая погода.

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 1-3 июня, сообщает zakon.kz.

На большей части республики обширный циклон вызовет неустойчивую погоду, ожидаются дожди с грозами.

Днем 2 июня на западе, 3 июня на севере республики – сильный дождь, возможно выпадение града и усиление ветра. Лишь в северной половине республики, с отрогом Северо-Западного антициклона, прогнозируется небольшое понижение температурного фона ночью до 11…16, местами 8, днем до 21…26, местами 18 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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