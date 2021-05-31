МВД Казахстана предупредило иностранцев

В июне заканчивается срок временного пребывания иностранцев.

Иностранцам, находящимся на территории страны, необходимо обратиться в миграционную службу до 5 июня 2021 года, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

5 июня заканчивается срок временного пребывания иностранцев на территории Республики Казахстан, который был продлен решением межведомственной комиссии в декабре 2020 года в связи с пандемией, — напомнил Ораз.

По его словам, в настоящее время 460 тыс. иностранцев узаконили свое пребывание в Казахстане. Полицией им были выданы разрешения на временное проживание, на работу, на воссоединение семьи, на учебу, лечение, выданы и продлены визы 6,5 тыс. человек.

Он добавил, что 560 тыс. иностранцев выехали на родину. Наряду с этим обеспечено возвращение из России контролируемым транзитным проездом 35-ти тыс. граждан Центральноазиатских стран.

На брифинге отметили, что эта работа была высоко оценена Посольствами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а также Российской Федерации.

Для того чтобы с 5 июня 2021 года не быть привлеченным к административной ответственности, иностранцам, находящимся в нашей стране, сроки разрешительных документов которых истекли или истекают, необходимо обратиться в миграционную службу, для своевременного урегулирования своего правового статуса в компетентных органах, — заключил Ораз.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!