Вопрос движения автомобилей по полосе общественного транспорта изучают в МВД

Предварительно подготовлены возможные поправки в ПДД.

Министерством в сфере обеспечения дорожной безопасности предварительно подготовлены возможные поправки в правила дорожного движения, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

А сейчас хочу остановиться на вопросах движения автомобилей на полосе для общественного транспорта. В настоящее время заинтересованными государственными органами прорабатываются вопросы эффективного выстраивания автомобильных потоков в городах, в том числе с изучением возможности использования автомобилями вне часов пик и в выходные дни специально выделенных автобусных полос, — сообщил Ораз.

По его словам, министерством внутренних дел, как уполномоченным органом в сфере обеспечения дорожной безопасности, предварительно подготовлены возможные поправки в ПДД.

Он добавил, что проект размещен на информационном портале "Открытые НПА" для всеобщего публичного обсуждения и выработки позиции, приемлемой для населения.

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Местными исполнительными органами, которые законодательно являются ответственными за организацию дорожного движения и управление улично-дорожной сетью в населенных пунктах, анализируется общая загруженность улиц, интенсивность движения и пропускная способность полос для общественного транспорта, в том числе на основе соответствующих экспертиз. Все собранные материалы, включая результаты публичного обсуждения, изучения международного опыта, вносятся в МИИР. Целесообразность внесения соответствующих поправок в законодательство будет рассматриваться госорганами по мере обобщения и анализа собранных материалов, на основе мнения общественности, — заключил Ораз.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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