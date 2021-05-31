Алмасхан Ахметжанов: Алматы сохранит неповторимый архитектурный облик

Цель документа - правовое регулирование архитектурно-пространственного развития города.

Приняты новые правила застройки Алматы, об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов, сообщает zakon.kz

Руководитель Управления городского планирования презентовал новые правила застройки, принятые на внеочередной VI сессии маслихата города VII созыва.

По словам Алмасхана Ахмеджанова, обновленные требования ограничивают застройку мегаполиса, определяют границы по высотности зданий и плотности новых строений и предъявляют строгие требования по развитию инфраструктуры.

Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города разработаны по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева. 17 февраля этого года документ был предложен на обсуждение участникам рабочих групп по проекту корректировки генерального плана Алматы. 25 марта проект опубликован в открытом доступе на портале НПА.

В ходе обсуждений были учтены мнения всех участников градостроительной деятельности, подчеркнул Ахмеджанов, при этом сохранены базовые требования по застройке мегаполиса.

В соответствии с поручением Главы государства по развитию мегаполиса особое место в Правилах занимает сохранение неповторимого архитектурного облика Алматы и количество зеленых насаждений на каждого горожанина. В Новых правилах это прописано.

Как заявил руководитель Управления городского планирования целью документа является правовое регулирование архитектурно-пространственного развития города, а сам документ определяет требования к плотности населения в жилых районах и микрорайонах, а также минимальную величину разрывов между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий. В случае с 3-5-этажными зданиями это не менее 20 метров, при 10-16 этажах не менее 48 метров, а при 17 этажах и выше расстояние вырастает до 80 метров.

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