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Проспект аль-Фараби перекроют в Алматы

Фото: baiginews.kz 31 мая 2021, 12:46

Горожан просят воздержаться в этот период от поездок на данном участке.

В Алматы из-за ремонта будет частично перекрыт проспект аль-Фараби. Об этом сообщило управление городской мобильности, передает zakon.kz.

В рамках ремонта с заменой полотна дороги на всю ширину проезжей части по проспекту аль-Фараби от проспекта Достык до реки Жарбулак будет частично перекрыто движение в обоих направления по проспекту аль-Фараби в дневное и ночное время с 1 июня по 10 июня 2021 года, - говорится в сообщении.

Горожан просят воздержаться в этот период от поездок на данном участке.

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