Открывшего стрельбу в Екатеринбурге уволили из МВД более 10 лет назад

В ведомстве назвали причины увольнения.

Устроивший стрельбу в Екатеринбурге Сергей Болков, в результате которой пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии, был уволен из органов внутренних дел более 10 лет назад, сообщает zakon.kz.

Его уволили из органов внутренних дел порядка 10 лет назад, еще до реорганизации милиции в полицию. Работал он рядовым инспектором ППС в звании старшего прапорщика, - сказал ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В свою очередь, по данным Telegram-канала LIFE SHOT, это произошло после удара по голове бутылкой.

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Военно-врачебная комиссия отстранила экс-прапорщика от службы после выявления у него рассеянной неврологической симптоматики вследствие закрытой черепно-мозговой травмы. Ее он получил во время службы — пытался задержать группу нарушителей и отхватил по голове бутылкой, - говорится в сообщении.

Перед тем как открыть стрельбу по людям, Болков сам позвонил в полицию и заявил: "У меня в квартире — 8 детей из ближнего зарубежья, переговоры собираюсь проводить только через командование по телефону, а не через дверь. Требую нормальных офицеров".

30 мая житель Екатеринбурга открыл огонь по прохожим с балкона своей квартиры на улице Бородина. По словам очевидцев, мужчина был пьян и вел себя неадекватно Пострадали два человека.

Подозреваемого задержали. Сейчас в его квартире работают следователи. Мужчину удалось взять живым, несмотря на то, что он пытался отстреливаться от сотрудников полиции.

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