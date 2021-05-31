Еще один самолет Ryanair совершил экстренную посадку

Это произошло из-за угрозы взрыва.

В Берлине экстренно приземлился следовавший их Дублина в Краков самолет авиакомпании Ryanair, сообщает zakon.kz.

По данным РБК, Boeing 737 приземлился в немецкой столице вечером 30 мая.

Лайнер в аэропорту встречали правоохранительные органы и экстренные службы. Багаж пассажиров выгрузили на летное поле, его проверили кинологи, - говорится в публикации.

Как отмечает один из немецких телеканалов, причиной стало сообщение о минировании самолета.

Позднее наличие взрывного устройства на борту не подтвердилось.

На борту находилось 160 человек.

Этот инцидент произошел спустя неделю после аналогичного случая в Беларуси, когда рейс Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в Минске из-за угрозы взрыва. Взрывного устройства на борту не обнаружили, однако после посадки в минском аэропорту был задержан основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

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