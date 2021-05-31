Алмасхан Ахмеджанов: Исторический центр Алматы – зона особого контроля

Нарушение структуры и стиля исторических зданий в границах охранных зон памятников истории запрещено.

Новыми правилами установлен ряд запретов направленных на сохранение структуры и стиля исторических зданий, об этом на брифинге региональной СЦК рассказал Алмасхан Ахмеджанов, руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алматы, сообщает zakon.kz.

Согласно новым правилам в историческом центре запрещено нарушение стиля исторических зданий, отметил Алмасхан Ахмеджанов.

В границах охранных зон памятников истории и культуры запрещено нарушение структуры и стиля исторических зданий, пропорций и высотности.

Кроме того, по словам руководителя Управления городского планирования и урбанистики, не допускается превышение максимально допустимой высоты.

Равно как и превышение средней высотности окружающей застройки, нарушение масштаба архитектурного решения в исторической зоне и охранных зонах памятников истории и культуры, в радиусе до 50 метров.

По данным Ахмеджанова, к зоне особого градостроительного контроля относится исторический центр в пределах границ, утверждаемых Генеральным планом города, и охранные зоны памятников истории и культуры.

Новые правила разрешают проведение реставрационных и восстановительных работ, добавил руководитель Управления урбанистики Алматы.

В границах исторического центра допускается проведение реставрационных работ и других работ по восстановлению или сохранению памятников в порядке, установленном законом, а также переоборудование жилых зданий или их первых этажей под объекты предпринимательской деятельности, но без строительства пристроек, с сохранением фасадных решений и благоустройства. Алмасхан Ахмеджанов

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