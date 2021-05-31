До 20 лет можно схлопотать за религиозный и национальный шовинизм - эксперт

Негативное отношение к представителям других национальностей и религий зачастую проявляется среди тех, у кого не было личного опыта общения с ними.

В чем кроются проблемы национального и религиозного шовинизма, рассказал пользователям zakon.kz эксперт, старший преподаватель кафедры религиоведения и культурологии КазНУ имени аль-Фараби, PhD докторант Елнар Берикбаев.

- Проблемы религиозного экстремизма и терроризма, религиозного шовинизма кроются в людях, которые считают себя лучше других, - отметил эксперт. – Они говорят: "Одни мы правы, только мы спасемся, все остальные – заблудшие, будут гореть в аду". Между тем, религиозный шовинизм - это презрительное, враждебное отношение к представителям других религий. Суть идеологии религиозного шовинизма заключается в принципе "не такой, как я — чужой; чужой — враг".

Чтобы знать, как с этим бороться, как противостоять, необходимо знать и понимать, откуда идут психологические корни шовинизма.

- Каждый человек хочет гордиться собой и чувствовать свою значимость, но не все могут похвастаться впечатляющими достижениями или просто не замечают их, - комментирует религиовед. - Так, например, гордиться можно честной жизнью, образованием, профессией, тем что воспитали, подняли на ноги детей, смогли выучить иностранный язык, помогаете и поддерживаете близких и так далее.

Часто мы намеренно не замечаем своих успехов или сводим их к случайностям, обесцениваем. В таких случаях некоторые начинают гордиться тем, что от них никак не зависит. Мы не выбираем где и когда родиться, какой национальности и какого пола.

В национальной гордости нет ничего предрассудительного до тех пор, пока это не перерастает в негативное, или пренебрежительное отношение к другим национальностям.

Говоря об этом, Елнар Берикбаев подчеркнул, что предвзятое негативное отношение к представителям других национальностей и религий зачастую проявляется среди тех, у кого не было личного опыта общения с людьми, которых они теперь почему-то недолюбливают.

- Религиозный или национальный шовинизм также может развиться потому, что у кого-то был негативный опыт общения с одним человеком из этой группы и с тех пор он думает, что все люди в этой группе одинаковы, - говорит он. - Вылечивается подобное отношение к людям через расширение кругозора человека и образование. Только так человек поймет, что его отрицательное восприятие других основано на очень ограниченном опыте.

То же самое в отношении к религии и ее приверженцам. Многие ошибочно полагают, что первоисточники ислама приказывают убивать представителей других вероисповеданий и атеистов. Как религиовед, хочу вас заверить в том, что таких призывов в Коране нет. Обычно вербовщики любят вырывать из контекста отдельные аяты (структурная единица Корана, обычно понимаемая как стих) и придавать им иной смысл, зачастую противоположный. Делается это следующим образом: аяты, ниспосланные по конкретному поводу и ситуации, произвольно расширяются до всеобщности их применения вне связи с обстоятельствами их ниспослания, вне связи с временем и местом.

Правильное толкование Корана можно дать, только зная и контекст, и обстоятельства ниспослания суры (сура-одна из 114 глав Корана, сура состоит из аятов). Ваше мнение об определенной нации или религии гораздо больше расскажет о вас самих, чем об истинном характере реальных представителей этой национальности и вероисповедания.

При этом следует помнить об уголовной ответственности по статье 174 УК РК за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Максимально наказание по данной статье - лишение свободы до двадцати лет.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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