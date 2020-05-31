СК "Евразия" будет страховать от последствий вакцинации

Старт программы намечен на начало июня.

В 2020 г. лидер казахстанского страхового рынка АО "СК "Евразия" (рейтинг "kzAAA") запустил страховой продукт, который позволяет каждому желающему застраховаться от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

В то время это была уникальная программа, аналогов которой не существовало не только в Казахстане, но и в странах СНГ.

В 2021 г. АО "Страховая компания "Евразия" предлагает своим клиентам очередной инновационный продукт – страхование от нежелательных последствий и рисков после вакцинации от COVID-19. Старт программы намечен на начало июня, ее участниками могут стать все граждане Республики Казахстан в возрасте от 18 до 65 лет.

Проанализировав статистику последствий вакцинации, мы поняли, что сможем предложить этот продукт в целях поддержки проводимой государством вакцинации населения и для обеспечения еще более широкого охвата вакцинированных граждан. В первую очередь он будет интересен компаниям, которые стремятся увеличить число вакцинированных сотрудников. Наш страховой полис будет мотивировать их к вакцинированию. В случае негативных последствий для здоровья пострадавшему будет выплачено страховое возмещение в сумме от 1 млн до 5 млн тенге. Физические лица также смогут купить страховую защиту, – сообщил заместитель председателя правления Нуржан Джантуреев.

Для получения страховой выплаты в результате осложнений после прививки клиенту достаточно предъявить паспорт вакцинации и заключение медицинской организации о состоянии здоровья с подтверждением причины осложнений. Договор страхования действует 12 месяцев с момента покупки и начинает действовать на следующий день после его заключения.

Приятным дополнением для клиентов является покрытие также классических рисков от несчастного случая в рамках этого же продукта (ДТП, пожар, стихийные бедствия и т.п.).

Более подробную информацию о предоставлении необходимых документов можно узнать по номерам 8 800 080 0099 (бесплатная линия по Казахстану) или 5678 (бесплатно с мобильного), по которым наши сотрудники контакт-центра готовы ответить на любые вопросы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!