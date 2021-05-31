Трагедия на Чарынском каньоне: Почему МЧС не предупредило о сходе селя

Приложение zakon.kz
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Штормового предупреждения не было.
Председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям министерства по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков ответил на вопрос, почему не было предупреждения о возможном сходе селя в Чарынском каньоне, передает корреспондент zakon,kz.
Здесь мы должны понимать, что именно Чарынсний каньон и его впадины не относятся к селеопасным участкам. И в том районе подразделения у "КазСелеЗащиты" МЧС нет. За эти дни от "Казгидромет" в ДП по ЧС как города Алматы, так и Алматинской области, штормового предупреждения о том, что будут сходить селевые потоки, не было, - сказал Бауыржан Сыздыков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
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По его словам, поток грязи образовался из-за ливневого дождя.
То что касается связи, у нас там не везде связь ловит, мы это должны понимать. Здесь согласно закону об обязательном страховании туристов, туроператор должен был об этом позаботиться, - добавил он.
29 мая на Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс. В результате несчастного случая двое погибли - учитель и ученица. Одна девочка пропала без вести, но на следующий день ее нашли живой.
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Тамила Языкова, Нур-Султан
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