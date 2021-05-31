Идет следственная проверка по выезду детей на Чарын 

Выезд не был согласован с администрацией школы.

Выезд детей на Чарын не согласовывали с администрацией школы, заявил на брифинге председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Есенгазы Имангалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Потеря ребенка и учителя произошла 29 мая. В данном случае у нас при комитете работает "Бала коргау", телеграмм-чат. Сейчас идут следственные мероприятия. Поэтому мы можем "сухо" сказать, что департаментом полиции Алматинской области обнаружено и они приводят справку, что турагентство ТОО "Раджаби" организовывало (поездку — прим.) детей. В составе 8 детей 5 класса 199 школы Алматы, пять родителей и три учителя. Все эти действия и выезд не был согласован с администрацией школы, — сообщил Имангалиев.

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Он добавил, что по методическим пособиям по отдыху и по проведению экскурсии везде предусматриваются правила техники безопасности, а также предусматриваются инструкторы, которые будут сопровождать группу детей.

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Думаю, что министр объявил будет внеочередное заседание МВК и мы дополнительно сообщим, — заверил глава профильного комитета.

Он добавил, что озвученные выше данные, это предварительная справка, так как сейчас ведутся следственные мероприятия. Также на брифинге напомнили, что ответственность во время каникул ложится на плечи родителей детей, однако в МОН не снимают ответственности.

МОН не снимает ответственности. В данном это предварительная справка. Ведутся следственные мероприятия. Назначать или говорить о виновности преждевременно. Когда 25 числа заканчивается учебный год, ответственность во время каникул ложится на плечи родителей. Данный выезд не был санкционирован. Родители этих детей сами присутствовали и дали пояснения, — объяснил Имангалиев.

29 мая на Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс, в результате которого погибли два человека: учитель и ученица. Одна девочка пропала без вести. Ее нашли живой на следующий день, сейчас ребенок в больнице.

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Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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