8-метровые башни для очистки воздуха предлагают установить в Алматы

Подобные устройства способны фильтровать 30 000 куб. м воздуха в час в режиме реального времени.

Ассоциированный профессор университета Нархоз Жанар Молдагазыева предлагает установить в алматинском мегаполисе 8-метровые башни Smog Free Tower для очищения городского воздушного бассейна, передает zakon.kz.

По информации профессора Молдагазыевой, подобные устройства сейчас проходят активную тестовую проверку в Китае, где загрязнение атмосферы стало одной самых острых проблем.

Smog Free Tower – это 8-метровая урбанистическая башня, фильтрующая 30 000 куб. метров воздуха в час в режиме реального времени, прокачивая его через свою конструкцию и потребляющая 1 700 ватт электроэнергии. Стоит около 133 тысяч долларов.

Я думаю, в целом для Алматы было бы неплохо установить хотя бы 5-6 башен в самых загрязненных и непроветриваемых районах, например, на пересечении Муратбаева-Шевченко, в районе ТЭЦ, вдоль БАКа. Но для начала нужно поставить только одну и посмотреть, как она работает, какой от нее будет эффект. А то у нас как любят делать – купить какое-нибудь дорогое оборудование, которое затем простаивает как музейный экспонат, потому что там не хватает какой-то мелкой запчасти, - подчеркнула Жанар Молдагазыева.

Кроме того, в целях улучшения экологической обстановки профессор из Нархоза предлагает администрации и жителям города активно заняться выращиванием деревьев породы павловния.

По ее словам, эти деревья поглощают из атмосферы тяжелые металлы и другие опасные элементы и растут по 5 метров в год.

И плюс к этому у данной породы древесина очень высокого качества, пользующаяся высоким спросом на рынке; медоносность, привлекающая большое количество насемоых-опылителей, что делает павловнию очень полезной для пасечников и огородников; не особо боится вредителей; превосходные качества биотоплива – КПД сгорания – 96%.

Павловнии способны произрастать как в прохладном, так и в очень жарком климате. Единственный недостаток породы в том, что в первые два-три года она требует обильного полива.

Несколько лет назад в Кызылорде посадили павловнии, но не смогли как следует за ними ухаживать и они погибли. Ведь молодым деревьям хотя бы первые пару лет требуется много воды. Но в Кызылорде не учли этот момент. В результате деньги на ветер. Но в целом, это неплохой бизнес, что особенно актуально в условиях нынешнего экономического спада, - прокомментировала Молдагазыева.

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