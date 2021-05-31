ПЦР-тесты из трущоб возмутили казахстанцев

В Казнете распространяют ролик о медизделиях в антисанитарных условиях.

Казахстанцы пересылают видеоролик, на котором наборы для ПЦР-тестирования упаковывают дети в трущобах, сообщает zakon.kz.

Из-за кадров, на которых дети без масок и перчаток в антисанитарных условиях собирают медицинские наборы, некоторые пользователи пришли к выводу, что доверять ПЦР-тестам нельзя.

Как отмечает Stopfake.kz, это видео было снято в 50 км к востоку от Мумбаи. Женщины и дети, упаковывающие наборы для ПЦР-тестирования на полу, делали это по заказу местного поставщика Маниша Кесвани.

После того как видео попало в Сеть, на недобросовестного поставщика завели дело, а в больницах и поликлиниках Индии начались проверки.

В Комитете медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК прокомментировали видео.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрированы и разрешены к применению ПЦР-тесты, произведенные в таких странах, как Россия, Корея, Германия, Китай, Казахстан, — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что качество медизделий проверяется в несколько этапов

Распространяемый в Сети видеоролик не имеет отношения к Казахстану. Показанные на видео нестерильные наборы в нашу страну никогда не завозились, - добавили в комитете.

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