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Телерадиокомплекс Президента опубликовал видео памяти жертв политических репрессий

Фото: businessfm.kz 31 мая 2021, 16:25

Казахский народ пережил трудную и трагическую историю - Уали.

Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева опубликовал видео, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий, сообщает zakon.kz.

Этот день – дань безвинно репрессированным жертвам тоталитарного режима, среди которых видные общественные и государственные деятели, представители интеллигенции. Казахский народ пережил трудную и трагическую историю, которая не должна повториться. Историю, которую мы должны бережно передавать из поколения в поколение, - написал Берик Уали на своей странице в Facebook.

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