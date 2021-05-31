Телерадиокомплекс Президента опубликовал видео памяти жертв политических репрессий

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Казахский народ пережил трудную и трагическую историю - Уали.
Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева опубликовал видео, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий, сообщает zakon.kz.
Этот день – дань безвинно репрессированным жертвам тоталитарного режима, среди которых видные общественные и государственные деятели, представители интеллигенции. Казахский народ пережил трудную и трагическую историю, которая не должна повториться. Историю, которую мы должны бережно передавать из поколения в поколение, - написал Берик Уали на своей странице в Facebook.
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