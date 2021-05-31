Дождь, гроза и пыльная буря. Прогноз погоды в Казахстане на 1 июня

Местами по республике ожидаются усиление ветра.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1 июня, передает zakon.kz.

На большую часть территории РК будет влиять обширный циклон, с атмосферными фронтальными разделами местами пройдут дожди с грозами, возможен град. Лишь на юго-западе под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, на юге – пыльная буря, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, утром и днем местами пыльная буря, в Туркестанской области утром и днем – шквал.

В Павлодарской, Карагандинской, днем в Жамбылской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, в Жамбылской области днем местами – пыльная буря.

В Костанайской, Актюбинской, Акмолинской, днем в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской области местами возможен град.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами – шквал, возможен град. В Атырауской области местами возможен град.

В Мангистауской области местами – туман.

Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Мангыстауской, Карагандинской, местами в Туркестанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, местами в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, в отдельных районах Туркестанской, Костанайской, Павлодарской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью дождь, днем небольшой дождь. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный 7-12, днем порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер югозападный, западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С.

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