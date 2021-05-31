Токаев о победе женской сборной по боксу: Прекрасный подарок

Наши девушки принесли в копилку Казахстана 10 медалей - Президент.

Касым-Жомарт Токаев направил приветствие девушкам, ставшим призерами чемпионата Азии по боксу в Дубае, сообщает zakon.kz.

Поздравление опубликовал на своей странице пресс-секретарь Берик Уали.

Женская сборная Казахстана прославила страну на соревнованиях, собравших лучших спортсменок континента. Наши девушки принесли в копилку Казахстана 10 медалей, из которых 8 – золотых. Считаю это историческое достижение прекрасным подарком к 30-летию нашей Независимости, – говорится в поздравлении.

Кроме того, Токаев выразил уверенность в том, что и на предстоящих соревнованиях наши спортсменки добьются высоких результатов, и пожелал им новых успехов.

Ранее сообщалось, что Казахстан феерично выиграл чемпионат Азии по боксу среди женщин.

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