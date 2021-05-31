Организатора фестиваля на две тысячи человек в Алматы привлекут к ответственности 

На площадку фестиваля Shake fest осуществляли вход без регистрации в приложении Ashyq.

В Алматы привлекут к ответственности организатора фестиваля на две тысячи человек, сообщает zakon.kz.

29 мая около 20.30 по ул. Нурмагамбетова Медеуского района мониторинговая группа выявила факт проведения массового фестиваля на территории заведения Offtop club. Порядка 2000 горожан, не соблюдая социальную дистанцию, без масок проводили время скученно на одной площадке. На площадку фестиваля Shake fest осуществляли вход без регистрации в приложении Ashyq. Представители мониторинговой группы провели с владельцем заведения и организаторами фестиваля профилактическую беседу о соблюдении карантинных ограничений в период пандемии. Однако владелец клуба отказался писать объяснительную и предоставлять какую-либо информацию о своем заведении, - сообщили в акимате города.

В настоящее время собран необходимый материал для передачи дела в районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля.

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