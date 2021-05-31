III Международный форум по энергосбережению прошел в Нур-Султане в онлайн-формате

Ключевыми в повестке форума стали вопросы политики энергосбережения в Казахстане по итогам 10 лет.

В столице 28 мая 2021 года прошел III Международный форум по энергосбережению, в котором приняло участие более 300 участников, в том числе депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, ведущие эксперты из Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежья

Республика Казахстан также ставит амбициозные цели и задачи по модернизации экономики и повышению ее энергоэффективности. Это является важным направлением работы по вхождению Казахстана в тридцатку развитых стран. В целом поставлена задача по снижению энергоемкости ВВП до 2030 года на 30% и в 2 раза к 2050 году от уровня 2008 года.

Старт политики энергоэффективности в Казахстане приходится с запуском Программы индустриально-инновационного развития, где особая роль отведена политике энергоэффективности. Благодаря реформам по диверсификации экономики и реализации двух пятилеток Программы индустриального развития и политике энергоэффективности, в 2019 году энергоемкость была снижена на 33 %, и Казахстан улучшил свою позицию в рейтинге стран по энергоемкости.

Для обеспечения дальнейшего снижения в текущем году планируется принятие законопроекта, предусматривающего внедрение новых подходов регулирования в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Кроме того, будет утверждена Дорожная карта по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2022–2026 гг. и реализован Связанный грант совместно с Программой развития ООН, предусматривающий финансовую поддержку энергоэффективных проектов. Данные меры создадут дополнительные условия для повышения энергоэффективности отраслей экономики.

В том числе в рамках форума в онлайн формате состоялось награждение победителей третьего республиканского конкурса детских рисунков "Энергосбережение глазами детей", третьего конкурса среди государственных организаций на звание "Лучшее энергоэффективное бюджетное учреждение", а также присуждение профессиональной премии среди энергоаудиторов, энергоменеджеров, а также промышленных и бюджетных предприятий.

Ключевыми в повестке форума стали вопросы политики энергосбережения в Казахстане по итогам 10 лет, современные реалии и вызовы в энергосбережении, цифровизация и энергомониторинг – как фактор повышения энергосбережения и энергоэффективности, стандарты в энергоэффективности, а также вопросы энергоэффективных зданий.

В работе форума приняли участие представитель Администрации Президента Республики Казахстан Мади Такиев, чрезвычайный и полномочный Посол Японии в Республике Казахстан Джун Ямада, депутаты Мажилиса Парламента Ержан Кудайберген, Абилфас Хамедов, Гани Ташкараев, Елдос Абаканов, Канат Нуров, Сырым Адамбаев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Аманияз Ержанов, постоянный представитель Всемирного Банка в Казахстане Жан-Франсуа Марто, постоянный представитель Программы развития ООН в Казахстане Якуп Бериш, исполнительный директор Немецкого энергетического агентства DENA Кристина Хаверкамп, Со-Управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО ФНБ "Самрук-Қазына" Ернат Бердигулов, а также ведущие эксперты международных организаций и бизнес структур из Германии, Японии, России и Казахстана.

На сегодняшний день энергоэффективность является главным трендом мировой экономики, который включает в себя все аспекты технологического и инфраструктурного развития, модернизации и диверсификации экономики, и самое главное роста конкурентоспособности и эффективности экономики.

Организатором форума выступило Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в лице АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения" при поддержке Всемирного банка.

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