Даурен Абаев о Золотой Орде: Мы положили начало восстановлению исторической справедливости

Казахстанское государство возрождает память о Золотой Орде.

На прошедшей в Нур-Султане международной практической конференции "Улуг Улус - Золотая Орда: истоки, история и наследие" первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Даурен Абаев сообщил о скором открытии Научного института изучения Улуча Джучи при МОН РК в соответствии с решением Президента Касым-Жомарта Токаева, передает zakon.kz.

Открывая конференцию приветственным словом, первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Даурен Абаев подчеркнул:

"Без всякого преувеличения можно утверждать, что Золотая Орда – это колыбель нашей государственности. Именно поэтому по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева 2019-2020 годы прошли под знаком 750-летия Золотой Орды. Мы предстали ее наследниками перед лицом всего мира, и тем самым положили начало восстановлению исторической справедливости. При этом необходимо помнить важное кредо, озвученное главой государства: "историей должны заниматься историки, а не политики". Упоение собственным величием, смешивание истории с мифами, романтизация страниц нашего прошлого – это тупиковый и бесполезный путь. Нет, мы должны скрупулезно изучать историю в отрыве от конъюнктуры, закрашивать ее белые пятна, проводить тщательную деконструкцию судьбоносных событий".

- Во многом с этой целью по поручению Президента создается "Научный институт изучения Улуса Джучи" при Министерстве образования и науки. Название института говорит само за себя: мы воспринимаем исторический этап от проведения Таласского курултая 1269 года до гибели Кенесары как единое непрерывное целое. Если представить, что история народа – это большая книга, то в ней всегда есть важная глава, без которой все остальное содержание теряет свой смысл, - сказал Даурен Абаев. - В нашей истории такая глава – это Золотая Орда. Великая империя, Степной Рим, породивший блистательную культуру и ставший домом для многих народов, говоривших на разных языках и исповедовавших разные религии. В годы ее расцвета формировался этногенетический портрет казахов. И сегодня мы каждый день видим вокруг себя ордынскую символику. Название нашей национальной валюты происходит от золотоордынского "данг".

Далее Даурен Абаев отметил, что "Резиденция главы государства именуется ровно так же, как и ставка золотоордынских и казахских правителей от Бату до Абылай-хана. От ханов Берке и Узбека мы унаследовали наш традиционный ханафитский мазхаб суннизма с его рациональным подходом и толерантностью. А наша новая столица – город Нур-Султан – воплотил в себе ордынскую традицию строительства прекрасных городов посреди Великой степи. Так, город Сарайшык был духовной столицей Улуса Джучи, Ногайской орды и раннего Казахского ханства. В нынешней Кызылординской области существовали такие города как Янгикент, Дженд, Барчкенд, в Туркестанской области – Сыгнак, Сайрам, Яссы, Сузак. Золотоордынские города существовали и на севере Казахстана. Об этом свидетельствуют недавние находки в городище Кызыл-оба в Северо-Казахстанской области.

Таким образом, наши прямые предки не были исключительно "кочевым" народом без четких границ на карте – напротив, они были имперским народом-державником, сумевшим совместить преимущества кочевой и оседло-городской цивилизаций своей эпохи. Позволю себе заметить, что в этом ключе история наших взаимоотношений с соседней Россией намного длиннее, чем нам говорили советские учебники. Они начались, как минимум, в далеком XIII столетии под гигантским "зонтиком" государственности Улуса Джучи.

Но Золотая Орда – это не только о прошлом. Золотая Орда – это, прежде всего, о нашем настоящем и грядущем. К вековым ордынским традициям восходят те принципы и идеалы, которые сегодня объединяют наше общество, и те ориентиры, к которым мы стремимся в будущем.

Первое – централизованное государство. Исторический опыт Улуг Улуса неопровержимо свидетельствует: в реалиях континентальной Евразии, с ее суровым климатом и огромными пространствами, государство успешно только в виде централизованной державы с сильной "вертикалью власти". Именно это ключевое условие обеспечило блистательный "Золотой век" Улуса Джучи.

Второе – меритократия. Одной из главных особенностей ордынского общества и государства было выдвижение людей в элиту на основе личных качеств. В качестве ярчайшего примера служит образ Едиге – простого человека, который сумел стать сначала батыром, потом бием, а затем могущественным беклярбеком Золотой Орды. И сегодня наше государство стремится к воплощению в жизнь того же основополагающего принципа меритократии, без которого невозможны модернизация и развитие.

Третье – эффективность. Из истории мы знаем, что в Золотой Орде была создана эффективная система госуправления и логистики. Классические примеры – ямская служба, впоследствии унаследованная Россией и просуществовавшая еще несколько столетий. Другой пример – налаженная работа гражданской администрации, которая называлась "даруга".

Четвертое – культ науки и знаний. Широко известно, что в период правления ханов Узбека и Джанибека в Золотую Орду съезжались ученые из многих стран. Строились многочисленные медресе, в которых преподавалось не только богословие, но также математика, медицина и другие науки.

Пятое – культура диалога. Возникнув как большое имперское государство в самом центре Евразии, Золотая Орда с самого начала объединила под собой народы, отличавшиеся языком, верой и традициями. Их сосуществование на протяжении двух столетий явило собой редчайший для средневековья пример культуры диалога, взаимного обогащения и уважения к иному. Именно этот ордынский принцип воплощен в казахстанской модели регулирования межэтнического и межконфессионального взаимодействия, построения единой гражданской нации, в которой единство не тождественно единообразию.

Шестое – культура международной медиации. Золотая Орда выступала мостом между Востоком и Западом, располагаясь на северном маршруте Великого Шелкового пути, и обеспечивая межцивилизационный диалог в самом широком смысле слова – обмен не только материальными ценностями, но также идеями и инновациями. Обращаясь к истории, именно в политике Золотой Орды мы видим прообраз проекта "Большой Евразии", презентованного Первым Президентом Казахстана – Елбасы с трибуны Генассамблеи ООН.

Седьмое – ценность человеческой личности. Несмотря на жесткий принцип централизма в госуправлении, Золотая Орда никогда не была классической "восточной деспотией". Цемент общества составлял не страх перед всесильной властью, а та незримая духовная субстанция, которая по-казахски называется "имандылық". Именно имандылық, вечные духовные ценности, а не "социальные рейтинги", по сей день являются тем фундаментом социальной ответственности, на котором держится наше общество", - подчеркнул Абаев.

По мнению известного политолога, эксперта Международной Тюркской академии Тимура Козырева, создание специализированного научно-исследовательского института, о котором сказал Даурен Абаев, является на данный момент назревшим и стратегически важным решением.

Системное научное исследование наследия Золотой Орды, а также исторической преемственности между Золотой Ордой и Казахским ханством должно стать той основой, с помощью которой наше общество вернет себе историческую память о фундаменте своей культуры и государственности, - подчеркнул политолог.

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