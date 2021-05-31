Новые правила застройки Алматы: основные моменты

Руководитель Управления городского планирования и урбанистики презентовал новые правила застройки Алматы.

Изменения в правилах застройки Алматы разработаны с целью сохранения архитектурного облика города, об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций рассказал Алмасхан Ахмеджанов, руководитель Управления городского планирования и урбанистики, пишет zakon.kz.

Алмасхан Ахмеджанов презентовал новые правила застройки, принятые депутатами городского маслихата VII созыва на внеочередной VI сессии.

По его словам, при разработке правил рабочей группой учтены мнения всех участников градостроительной деятельности, сохранены базовые требования по застройке мегаполиса, при этом, правила призваны сохранить архитектурный облик города.

В соответствии с поручением главы государства по развитию мегаполиса, особое место в Правилах занимает сохранение неповторимого архитектурного облика Алматы и количество зеленых насаждений на каждого горожанина. В Новых правилах это прописано. Алмасхан Ахмеджанов.

Кроме того правилами определены строгие запреты в области градостроительства и в архитектурной части.

Согласно новым правилам, запрещается застройка дворовых пространств жилых кварталов, новое строительство, нарушающее структуру и стиль исторических зданий, объемные планировочные решения, пропорции и высотность.

"Также запрещается превышать максимально допустимую и среднюю высотность окружающей застройки, сносить здания и сооружения отнесенные к памятникам истории и архитектуры", говорится в презентации.

Кроме того, введены четкие параметры к отступам от существующих зданий при новом строительстве, плотности застройки, к потребностям в социальных объектах.

Целью документа является правовое регулирование архитектурно-пространственного развития города. Правилами определены требования к плотности населения в жилых районах и микрорайонах, а также минимальной величине разрывов между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий.

В случае с 3-5-этажными зданиями это не менее 20 метров, при 10-16 этажах не менее 48 метров, а при 17 этажах и выше расстояние вырастает до 80 метров. Обновленные требования призваны сохранить уникальный облик Алматы. Алмасхан Ахмеджанов.

Они "ограничивают застройку мегаполиса, определяют границы по высотности зданий и плотности новых строений и предъявляют требования по развитию инфраструктуры", говорится в презентации.

Согласно правилам, особое внимание уделено озеленению районов и доступности объектов соцназначения - школ, детских садов, поликлинник, подчеркнул Ахмеджанов.

Общая площадь озеленения любого квартала теперь должна быть не менее 10 кв. м на человека, а на территории строительства должны быть учебные заведения в шаговой доступности, например места в детских дошкольных учреждениях дошкольного возраста не менее 100 мест, а в школах не менее 180 мест на тысячу жильцов.

Как сообщил руководитель Управления городского планирования и урбанистики новые правила предполагают также проведение общественных обсуждений проектов строительства, кроме того, соблюдение действующих на территории республики нормативно-технических требований, Генерального плана города, требований к застройке с учетом сейсмического микрорайонирования.

С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.

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