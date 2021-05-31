Лукашенко лишат звания доктора наук за "неуважение" к Украине

Пока в образовательной организации не существует процедуры лишения почетных званий, однако ученый совет Киевского университета уже приступил к ее написанию.

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко лишит Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза, сообщает zakon.kz.

В пресс-служба университета заявили, что это произойдет 7 июня.

Я обратился к Ученому совету наработать процедуру, ее действительно сегодня нет. Но уже три комиссии ученого совета выработали такую процедуру. Там основаниями является нарушение прав человека, неуважение к государству Украина. ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров

По его словам, пока в образовательной организации не существует процедуры лишения почетных званий, однако ученый совет уже приступил к ее написанию и пообещал применить в отношении белорусского лидера.

Бугров отметил, что, зная мнение большинства членов ученого совета, вопрос лишения звания Лукашенко будет одобрен.

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года ректор Леонид Губерский, а само звание ему было присвоено 2 ноября 2009 года.

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