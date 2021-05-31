Гвардейца, спасшего девушку в столице, наградили медалью

Награду вручил командир воинской части 5573 полковник Нурлан Мухамедов, который от имени всего личного состава выразил слова благодарности солдату за смелый поступок.

Военнослужащего нацгвардии, вытащившего из реки девушку, чествовали в столичной воинской части 5573, сообщает zakon.kz.

Приказом Министра внутренних дел страны рядовой Эрик Косян был награжден медалью "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін" ("За внесенный вклад в обеспечение правопорядка").

Награду вручил командир воинской части 5573 полковник Нурлан Мухамедов, который от имени всего личного состава выразил слова благодарности солдату за смелый поступок.

Отвага и храбрость всегда ассоциировались с военнослужащими нашей бригады. Наша задача – оказывать помощь мирным жителям при любых обстоятельствах, даже если это связанно с риском для жизни. Уверен, что молодое пополнение увидит в действиях рядового Косян пример того, как необходимо выполнять свой воинский долг. командир бригады Нурлан Мухамедов

Приказом командира воинской части 5573 были награждены грамотой рядовые Илья Мащенко и Артем Григорьев за оказание помощи в спасении девушки.

Инцидент произошел 25 мая в дневное время на набережной реки Есиль. Несмотря на многолюдность в этом районе столицы, никто из прохожих не обратил внимание на странное поведение девушки, стоявшую близко у воды. Когда же девушка неожиданно для всех прыгнула в реку, первыми на помощь поспешили бойцы Нацгвардии.

Увидев, что девушка уходит вниз по воде рядовой Эрик Косян, незамедлительно спрыгнув в реку, вытащил ее из воды. пресс-служба Национальной гвардии РК

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