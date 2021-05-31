Гвардейца, спасшего девушку в столице, наградили медалью

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Награду вручил командир воинской части 5573 полковник Нурлан Мухамедов, который от имени всего личного состава выразил слова благодарности солдату за смелый поступок.
Военнослужащего нацгвардии, вытащившего из реки девушку, чествовали в столичной воинской части 5573, сообщает zakon.kz.
Приказом Министра внутренних дел страны рядовой Эрик Косян был награжден медалью "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін" ("За внесенный вклад в обеспечение правопорядка").
Награду вручил командир воинской части 5573 полковник Нурлан Мухамедов, который от имени всего личного состава выразил слова благодарности солдату за смелый поступок.
Отвага и храбрость всегда ассоциировались с военнослужащими нашей бригады. Наша задача – оказывать помощь мирным жителям при любых обстоятельствах, даже если это связанно с риском для жизни. Уверен, что молодое пополнение увидит в действиях рядового Косян пример того, как необходимо выполнять свой воинский долг. командир бригады Нурлан Мухамедов
Приказом командира воинской части 5573 были награждены грамотой рядовые Илья Мащенко и Артем Григорьев за оказание помощи в спасении девушки.
Инцидент произошел 25 мая в дневное время на набережной реки Есиль. Несмотря на многолюдность в этом районе столицы, никто из прохожих не обратил внимание на странное поведение девушки, стоявшую близко у воды. Когда же девушка неожиданно для всех прыгнула в реку, первыми на помощь поспешили бойцы Нацгвардии.
Увидев, что девушка уходит вниз по воде рядовой Эрик Косян, незамедлительно спрыгнув в реку, вытащил ее из воды. пресс-служба Национальной гвардии РК
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