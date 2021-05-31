Конфликт у торгового центра в Алматы объяснили в полиции

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Ночное происшествие у торгового центра Гранд парк прокомментировали в ДП.
Департамент полиции прокомментировал происшествие у торгового центра в Алматы, пишет zakon.kz.
В официальном комментарии пресс-службы ДП города, в разговоре с корреспондентом zakon.kz заявили, что в настоящее время по данному факту сотрудниками управления полиции Ауэзовского района проводится проверка.
В ДП уточнили, что на видео попал конфликт между посетителями кафе.
На данном этапе установлено, между посетителями одного из кафе произошел конфликт, в который вмешалась местная охрана. Департамент полиции Алматы.
Сообщается, что участники инцидента допрашиваются.
По результатам комплекса проверочных мероприятий будет дана квалификация событию и правовая оценка действиям каждого участника конфликта.
Напомним, ранее в соцсетях распространили видео ночного происшествия.
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