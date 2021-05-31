Лидеры ДРТ одними из первых начали охват масс через интернет и соцсети

Радикализация фанатиков, акты их агрессии порождают ксенофобию и исламофобию.

В последние годы мир сильно изменился, получают большое распространение идеи религиозного фанатизма и радикализма, участились акты насилия, увеличилось число осужденных за насильственный экстремизм, основанный на радикальной религиозной идеологии. Свою точку по этим вопросам высказали известные казахстанские эксперты-теологи, сообщает zakon.kz.

Радикализация фанатиков, совершаемые ими акты агрессии угрожают стабильности и безопасности мира на земле, порождают ксенофобию и исламофобию.

По мнению PhD доктора, профессора кафедры религиоведения и культурологии факультета философии и политологии КазНУ им. аль-Фараби Какимжана Бишманова, "на сегодняшний день вопрос о распространении идеологии религиозно радикальных течений стал актуальным на глобальном уровне.

Угрожающие действия таких радикальных организаций как "Талибан" в Афганистане, террористическая группировка "Боко Харам" в Нигерии, а также радикальная группировка как "ИШИМ" подняли свои знамена под лозунгом "священной войны" и вызывают ряд беспокойств у всемирного населения. Упомянутая террористическая организация, выступающая под знаменами "джихада", была зафиксирована в свыше восьмидесяти странах мира и стала феноменом, который требует тщательного и глубокого анализа".

Говоря об этом, профессор подчеркнул, что, как показывает всемирный опыт, религиозно радикальный взгляд формируется от строгого исследования, однобокого толковании религии, независимо от ее верования. Религиозно радикальная идеология представляет угрозу морально-духовным ценностям, укрепившимся традициям, а также единству и согласию, заложенным в каждом обществе.

Казахстан со дня провозглашения независимости гарантирует равноправие каждого независимо от его религиозного убеждения, признает историческую роль ислама ханафитского направления и православного христианства в развитии культуры и духовной жизни народа, уважает другие религии, сочетающиеся с духовным наследием народа Казахстана, признает важность межконфессионального согласия религиозной толерантности и уважения религиозных убеждений граждан.

В целях познания традиционной религии и широкой пропаганды традиционного ханафитского мазхаба, при ДУМК была основана Республиканская информационно-пропагандистская группа (РИПП), которая приносит свои положительные результаты в повышении религиозной грамотности страны.

- Для того, чтобы бороться с религиозным экстремизмом, нужно понять его природу, узнать причину возникновения, а также отличия, которые способствовали проявлению в обществе, - отметил профессор.

Эксперт-теолог, руководитель Центра консультации и реабилитации при Управлении общественного развития акимата г. Алматы Руслан Каиргельды считает, что "существование вакуума в религиозном образовании в обществе начала 90-х годов было оптимально использовано различными миссионерами, которые руководствовались отнюдь не нашими национальными интересами. И многие попали в их умело расставленные ловушки. Старая идеология умерла, новая не появилась, а Ислам был на протяжении многих десятилетий подавлен.

Таким образом, у молодых людей и даже у представителей старшего поколения отсутствовал религиозно-правильный иммунитет против многих чуждых, негативных установок религиозных миссионеров".

Теолог, психолог Бауржан Ахметов главную причину роста приверженцев деструктивных религиозных течений видит в агитации, информации, "идущей посредством организованных религиозных уроков, подкрепленные своими аргументами, кажущимися, не имеющих опровержений и абсолютно верными. Однако, параллельно идет и агитационная работа представителей традиционного Ислама. Так почему же не заканчиваются пополнения рядов представителей ДРТ", - задается он вопросом.

На его взгляд, лидеры ДРТ одними из первых начали применять инструменты по широкому охвату масс через интернет и социальные сети.

"Инновационные технологии стали отрывной точкой в данном процессе агитационной работы, - отметил теолог. - Хотя с некоторым опозданием, данный инструмент применили и лекторы духовенства.

В настоящее время, ряд лидеров данных групп взяты по особый контроль и даже заключены под стражу. Однако, для многих из их последователей они являются "героями", ставшими жертвой в этом "богоугодном", по их мнению, деле. Интересно, но факт, что лидеры этих групп всего лишь студенты, не ученые шейхи, не профессоры академий, а просто молодые люди, переводившие своей аудитории труды определенных ученных, живших в разное время.

Именно отсутствие знания арабского языка и академических знаний в религиозной сфере стали причиной беспрекословного следования за теми, кто предлагал им Ислам в якобы самой чистой форме".

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