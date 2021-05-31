В СКО чиновника наказали за коррупцию подчиненного

Выговор объявили чиновнику за взятку подчиненного.

В Петропавловске к дисциплинарной ответственности привлекли руководителя Инспекции транспортного контроля по СКО, рассмотрение дела состоялось на площадке «Antıkor ortalyǵy», сообщает zakon.kz.

Рассмотрение представления по уголовному делу, с участием Жаркына Галымова, руководителя Антикоррупционной службы области состоялось в отношении руководителя Отдела Инспекции транспортного контроля, по факту получения взятки подчиненным.

По итогам заседания, чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности в виде «выговора».

В июле прошлого года сразу после получения взятки сотрудники Антикоррупционной службы по Северо-Казахстанской области задержали Р. Магзумова, напомнил Жаркын Галымов.

Как установлено следствием, индивидуальный предприниматель обратился к сотруднику Инспекции транспортного контроля с просьбой решить вопрос по беспрепятственному передвижению 5-ти грузовых автотранспортных средств с превышением весовых ограничений по территории области.

Должностное лицо, в целях извлечения незаконной имущественной выгоды для себя, потребовал от субъекта предпринимательства материальное вознаграждение в размере 500 тыс. тенге за передвижение 5-ти грузовых автотранспортных средств, то есть по 100 000 за одну автомашину, а также бездействие в пользу последнего, то есть оказание содействия в беспрепятственном передвижении грузовых автотранспортных средств по территории области и общее покровительство. Жаркын Галымов

19 марта текущего года госслужащего признали виновным и назначили наказание в виде 5-ти лет лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, проинформировал Галымов.

По словам спикера, основная часть преступлений в сфере транспортного контроля совершается по фактам взяточничества за пропуск транспортных средств без специального разрешения и не привлечение к административной ответственности (по ст. 593 ч.3 КоАП РК, штраф от 200 до 1 000 МРП).

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