Два самолета столкнулись в аэропорту Алматы во время буксировки

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Проводились технические работы, пассажиров на борту не было.
Два самолета, принадлежащих авиакомпании Air Astana столкнулись в Алматы 29 мая, передает zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, инцидент случился на земле во время буксировки. Проводились технические работы, пассажиров на борту не было.
Самолет А320 задел шарклетом стабилизатор самолета Boeing 767. В настоящие время проводятся ремонтно-технические работы на обоих воздушных судах. Ведется расследование. пресс-служба Air Astana
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