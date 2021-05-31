В Петропавловске прошел круглый стол в День памяти жертв политических репрессий

На сегодняшний день в Казахстане работают 11 республиканских рабочих групп.

В Петропавловске в День памяти жертв политических репрессий обсудили работу, проводимую региональной комиссией по полной реабилитации жертв политических репрессий в рамках подписанного 24 ноября 2020 года Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым Указа о создании государственной комиссии, сообщает zakon.kz.

В конференции приняли участие заместитель акима области Гани Ныгыметов, представители государственной, региональной комиссии по реабилитации политических жертв, профессорско-преподавательский состав Kozybaev University, сотрудники госархива по СКО.

Ежегодно 31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода. Жертвами репрессий стали представители самых разных групп населения, всех национальностей, проживавших на территории Советского Союза. В Казахстане с 1921 года по 1954 год было осуждено около 100 тысяч человек, при этом более 20 тысяч человек были расстреляны. Также тысячи были приговорены к заключению с формулировкой "без права переписки", что, по многим свидетельствам, означало ту же смертную казнь.

Наша святая обязанность - восстановить историческую справедливость, историческую память. Чтобы все эти имена были навечно вписаны в нашу историю. Конечно, это трагическая страница в нашей истории, но наше молодое поколение не должно об этом забывать. Перед нами стоит главная задача - провести полную политическую и юридическую реабилитацию всех жертв репрессий и голода 20-50-х годов прошлого столетия. На это нацелена работа и региональной комиссии, которая является филиалом республиканской комиссии. Сегодняшняя конференция покажет промежуточные итоги той работы, которую комиссия провела с момента создания госкомиссии. Гани Ныгыметов

В своем выступлении руководитель центра этнокультурных исследований, кандидат филологических наук, профессор Kozybaev University Заркын Тайшыбай отметил, что полная реабилитация жертв политических репрессий – общая задача.

Мы, потомки тех, кто пережил эти дни, с горечью смотрим на то время. Открываются новые имена, новые фамилии, документы. Это урок истории, чтобы этого не повторилось никогда. Это должно нас просвещать, это должно нас отрезвлять, мы должны чувствовать эту боль, ради того, чтобы вспоминать о наших дедах, прадедах, о прошлом, - сказал он.

На сегодняшний день в Казахстане работают 11 республиканских рабочих групп, созданы региональные рабочие группы во всех областях и городах республиканского значения, занимающиеся поиском людей, которые заслуживают реабилитации, но ни в хрущевский период, ни в период перестройки реабилитированы не были.

В работе конференции также приняли участие другие члены региональной комиссии: директор государственного архива по СКО, кандидат исторических наук - Сауле Маликова, кандидат исторических наук, доцент СКУ - Нурболат Абуов, кандидат исторических наук - Зауре Картова, доктор исторических наук, профессор - Акмарал Ибраева, член госкомиссии, кандидат исторических наук, доцент Kozybaev University - Людмила Гривенная, рассказавшие об основных периодах репрессий 20−50-х годов, о депортации народов и спецпереселенцах, военнопленных казахстанцах и об архивной работе.

Татьяна Шейкина

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