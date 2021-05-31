Казахстанский боксер уступил "золото" узбеку в спорном бою на ЧМ Азии

Из-за рассечения у Жусупова бой был остановлен уже в первом раунде.

Казахстанец Абылайхан Жусупов смог завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по боксу, сообщает zakon.kz.

В финальном поединке весовой категории до 69 килограммов, он встретился с представителем Узбекистана Бобо-Усмоном Батуровым, передает Sports.kz.

Из-за рассечения у Жусупова бой был остановлен уже в первом раунде. Судьи раздельным решением отдали победу Батурову.

в 2017 году Жусупов становился обладателем серебряной медали чемпионата Азии. Он также является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2017 и 2019).

Накануне восемь золотых медалей на турнире завоевала казахстанская женская команда.

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