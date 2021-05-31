Напавшим на турбазу в Алматинской области инкриминируют хулиганство

Еще до начала процесса потерпевшие заявили о грубых нарушениях в расследовании. Но больше всего владельцев турбазы возмутило, что на скамье подсудимых только шесть подозреваемых, хотя в момент нападения их было гораздо больше.

Начался процесс о стрельбе на одной из зон отдыха в Алматинской области – "Поляна 1Б", сообщает zakon.kz.

На скамье подсудимых шесть подозреваемых, передает КТК.

Им инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия.

Я сегодня в шоке оттого, что дело переквалифицировали такое на хулиганство. Хотя это была чистая попытка убийства моего мужа, я об этом заявляю, и я буду бороться за свою семью и своего мужа. Это был чистый набег 20 уголовников, вооруженных до зубов, которые зашли на фазенду. Куча свидетелей этому есть. Наше дело полностью разведено деньгами, я в этом уверена. Ольга Кузнецова

Еще до начала процесса потерпевшие заявили о грубых нарушениях в расследовании. Но больше всего владельцев турбазы возмутило, что на скамье подсудимых только шесть подозреваемых, хотя в момент нападения их было гораздо больше.

Инцидент произошел в октябре прошлого года на турбазе в поселке Байсерке. Вооруженные мужчины ворвались на территорию зоны отдыха и сразу начали стрелять в окружающих. Ранения получили сотрудник и владелец заведения.

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