США готовятся к "кровавому лету"

Отмечается, что наступление теплой погоды почти всегда означает рост числа насильственных преступлений.

Американские официальные лица выступили с предупреждением о том, что рост числа насильственных преступлений в стране предвещает для США "кровавое лето", сообщает zakon.kz.

Как пишет The Washington Post, в стране отмечен устойчивый рост числа насильственных преступлений. По данным НКО Gun Violence Archive, с 28 по 30 мая в девяти американских штатах произошли 12 массовых перестрелок, жертвами которых стали 11 человек, а еще 70 получили ранения. Параллельно десятки муниципалитетов сообщили о двукратном увеличении числа убийств и случаев применения огнестрельного оружия.

Официальные лица в стране считают, что в ближайшие месяцы может произойти всплеск подобных преступлений. Чиновники убеждены, что возвращение в социальную жизнь после года коронавирусных ограничений выльется в различного рода насилие, отмечают журналисты.

Многие официальные лица обеспокоены тем, что череда происшествий являетcя лишь репетицией того, с чем они могут столкнуться в городах по всей стране в ближайшие месяцы, подчеркивает The Washington Post. Отмечается, что наступление теплой погоды почти всегда означает рост числа насильственных преступлений. Некоторые из чиновников опасаются, что насилие может быть особенно заметным в этом сезоне, так как американцы вернутся в общество после года ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В конце апреля президент США Джо Байден назвал настоящей эпидемией применение в США огнестрельного оружия в насильственных целях, добавив, что конгрессу "настала пора действовать". Американский лидер намерен бороться с распространением самодельного оружия, компоненты для которого можно приобрести в интернете. Однако на фоне подобных заявлений главы Белого дома американцы бросились в магазины оружия.

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