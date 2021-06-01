Медики из шымкентской клиники боятся остаться без работы

В Управлении здравоохранения поспешили успокоить медиков и заявили, что никого увольнять не будут.

В Шымкенте почти 60 медиков боятся остаться без работы, сообщает zakon.kz.

Новость об увольнении им сообщил накануне главный врач поликлиники. Оказывается, персонал переводят в частную клинику, причем, как утверждают люди, без их согласия, передает Первый канал "Евразия".

Врачи и медсестры опасаются, что их лишат не только оплачиваемых отпускных и больничных, но и арендного жилья. А еще они могут потерять места в очереди на квартиры.

В Управлении здравоохранения поспешили успокоить медиков и заявили, что никого увольнять не будут. Перевод специалистов из государственной больницы в частную клинику возможен только с их согласия. Мероприятие запланировано в рамках государственного - частного партнерства и планируется лишь после того, как завершат строительство нового объекта.

Их зарплата будет сохранена, где-то они будут высокую зарплату получать, они только в плюс пойдут, потому что они будут работать в хороших условиях. Если сравнить 9-ю поликлинику и что будет построено потом, это небо и земля.

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