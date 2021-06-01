Бесплатный безлимит "Google Фото" отменен

Отныне весь медиаконтент, загруженный до 1-го июня 2021-го, не будет учитываться в бесплатной квоте. Подсчитываться будут только новые файлы, загруженные в "Фото Google" после этого числа.

1 июня сервис "Google Фото" утратил лучшую из своих функций — возможность бесплатно хранить любое количество снимков в "высоком качестве", сообщает zakon.kz.

Отныне весь медиаконтент, загруженный до 1-го июня 2021-го, не будет учитываться в бесплатной квоте. Подсчитываться будут только новые файлы, загруженные в "Фото Google" после этого числа. Когда пользователь приблизится к лимиту в 15 ГБ, ему пришлют уведомление.

В конце мая Google запустила новый инструмент по управлению памятью, который, теоретически, позволит еще долго не платить за превышение бесплатного лимита.

По сути, это способ автоматически отфильтровать загруженный контент и выбрать фото и видео, которые вы, возможно, не захотите сохранять. Это могут быть размытые фотографии, не такие уж и нужные скриншоты, длинные видео, занимающие больше места, чем вы думаете.

Google объявила еще в ноябре 2020 года, что с 1 июня 2021 года новые фотографии и видео начнут учитываться при загрузке в хранилище учетной записи Google — 15 ГБ будет предоставлено бесплатно, а за больший объем придется доплатить, купив подписку Google One.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!