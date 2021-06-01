Как есть, чтобы похудеть и сохранить молодость

Во второй половине дня, когда обменные процессы замедляются, нужно отказаться от высокоэнергетических продуктов.

Диетолог рассказала о "правиле экватора" и почему некоторые продукты лучше не есть во второй половине дня, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, у каждого человека свое время прохождения "экватора", оно зависит от того, во сколько он ложится, какой образ жизни ведет, насколько он активен.

Но, тем не менее, где-то после 15 часов, то есть во второй половине дня, любой организм снижает скорости метаболических процессов. В первой половине дня мы сами более энергичны, наш организм тоже более энергичен, даже если мы находимся в состоянии покоя, он быстрее сжигает энергию, не давая переходить ей в жировой запас, – рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

"Правило экватора" гласит, что во второй половине дня, когда обменные процессы замедляются, нужно отказаться от высокоэнергетических продуктов. Эти продукты еще называют продуктами с высоким гликемическим индексом – способностью повышать уровень глюкозы в крови, соответственно давать энергию. Если глюкозы слишком много, инсулин ее дальше перерабатывает про запас в жир.

Как , пояснила врач, избыток энергии ускоряет старение, так как мешает работе соматотропного гормона, который ремонтирует наш организма. Он вырабатывается вечером и ночью, когда мы спим.

Этот гормон в детстве отвечает за рост, а у взрослого человека ремонтирует ткани, хрящи, суставы, сосуды, мышцы, и он же сжигает жир. Для этого нужна энергия: соматотропный гормон берет энергию из жировой ткани, перерабатывает в энергию жир, что нам и надо. Получается, что если мы едим продукты, которые дают нам большое количество энергии, гормон перестает выделяться в достаточном количестве. Как минимум, мы не будем худеть, как максимум гормон перестанет справляться со своими функциями "ремонтника". Получается, мы быстрее стареем", – сказала Елена Соломатина.

Во второй половине дня лучше есть продукты с низким гликемическим индексом: нежирное мясо птицы, рыбу, творог, тушеные овощи, посоветовала диетолог.

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