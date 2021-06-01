Восстание робота: боевой дрон впервые атаковал людей самостоятельно

Дрон самостоятельно выследил и атаковал живую цель.

Боевой дрон впервые самостоятельно выследил и атаковал живую цель, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом свидетельствует материал, опубликованный научным журналом New Scientist.

Речь идет о турецкой разработке Kurgu-2. Авторы со ссылкой на отчет группы экспертов Совета Безопасности ООН по Ливии сообщают, что это произошло в рамках конфликта между силами ливийского правительства и Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара.

Отмечается, что дрон в этот момент не получал никаких команд от человека.

Подробности случая, а также привела ли атака техники к человеческим жертвам, не сообщаются. Отмечается, что дрон Kargu-2 оснащен бомбой, которая может взорваться при столкновении с целью.

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