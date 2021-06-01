Первая партия китайской вакцины прибыла в Казахстан

Первая партия китайской вакцины "CoronaVac" состоит из 500 тысяч доз.

Сегодня, 1 июня, по итогам проведенных переговоров с Китайской Народной Республикой, спецбортом в Алматы прибыла первая партия вакцины "CoronaVac", сообщает zakon.kz.

Препарат произведен китайской биофармацевтической компанией "Sinovac Biotech Ltd".

Первая партия китайской вакцины "CoronaVac" состоит из 500 тысяч доз. Этот препарат станет четвертым, который в ближайшие дни будет доступен для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан Республики Казахстан.

Реализацию договоренностей о поставке вакцины "CoronaVac" из КНР рассматривается как пример успешного продолжения начатого конструктивного сотрудничества с китайскими партнерами в совместном противостоянии пандемии COVID-19.

Как отмечают в Минздраве, поступившая партия вакцин, наряду с имеющимися вакцинами казахстанского и российского производства, будет доступна во всех прививочных пунктах страны.

Вакцина "CoronaVac" одобрена Министерством здравоохранения РК к применению на территории Казахстана и дополнит перечень уже применяемых в стране вакцин "QazVac", "Спутник V" и "Hayat-Vax".

В настоящее время препарат "CoronaVac" широко применяется во многих странах мира.

Несмотря на продолжающуюся широкомасштабную кампанию по вакцинации населения в КНР, китайская сторона отмечая всестроннее и стратегическое партнерство и добрососедские отношения, направила в РК вакцину собственной разработки.

Вакцина "CoronaVac" содержит инактивированное, активное вещество антиген SARS-CoV-2. В одном флаконе 0.5 мл/доза, препарат предполагает двукратную вакцинацию с интервалом 14-28 дней. Вакцинации подлежат категории. населения старше 18 лет. Вакцина хранится при температуре + 2+8 градусов.

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