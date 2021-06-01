Более 1100 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 123 новых случаая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 31 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 123 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 387 672 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 142,

в городе Алматы – 195,

в городе Шымкенте – 20,

в Акмолинской области – 79,

в Актюбинской области – 11,

в Алматинской области – 60,

в Атырауской области – 30,

в ВКО – 71,

в Жамбылской области – 29,

в ЗКО – 56,

в Карагандинской области – 259,

в Костанайской области – 40,

в Кызылординской области – 9,

в Мангистауской области – 8,

в Павлодарской области – 60,

в СКО – 41,

в Туркестанской области – 13.

⠀Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 845 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 232,

в городе Алматы - 169,

в городе Шымкенте - 126,

в Акмолинской области - 73,

в Актюбинской области - 173,

в Алматинской области - 35,

в Атырауской области - 87,

в ВКО - 67,

в Жамбылской области - 99,

в ЗКО - 112,

в Карагандинской области - 365,

в Костанайской области - 50,

в Кызылординской области – 24,

в Мангыстауской области - 13,

в Павлодарской области - 146,

в СКО - 30,

в Туркестанской области - 44.

Всего в стране выздоровело 357 826 человек от COVID-19

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