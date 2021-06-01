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Более 1100 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: 24kz 1 июня 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 123 новых случаая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 31 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 123 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 387 672 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан – 142,
  • в городе Алматы – 195,
  • в городе Шымкенте – 20,
  • в Акмолинской области – 79,
  • в Актюбинской области – 11,
  • в Алматинской области – 60,
  • в Атырауской области – 30,
  • в ВКО – 71,
  • в Жамбылской области – 29,
  • в ЗКО – 56,
  • в Карагандинской области – 259,
  • в Костанайской области – 40,
  • в Кызылординской области – 9,
  • в Мангистауской области – 8,
  • в Павлодарской области – 60,
  • в СКО – 41,
  • в Туркестанской области – 13.
⠀Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 845 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 232,
  • в городе Алматы - 169,
  • в городе Шымкенте - 126,
  • в Акмолинской области - 73,
  • в Актюбинской области - 173,
  • в Алматинской области - 35,
  • в Атырауской области - 87,
  • в ВКО - 67,
  • в Жамбылской области - 99,
  • в ЗКО - 112,
  • в Карагандинской области - 365,
  • в Костанайской области - 50,
  • в Кызылординской области – 24,
  • в Мангыстауской области - 13,
  • в Павлодарской области - 146,
  • в СКО - 30,
  • в Туркестанской области - 44.

Всего в стране выздоровело 357 826 человек от COVID-19

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