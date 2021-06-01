Более 1100 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 123 новых случаая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 31 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 123 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 387 672 случая, из них:
- в городе Нур-Султан – 142,
- в городе Алматы – 195,
- в городе Шымкенте – 20,
- в Акмолинской области – 79,
- в Актюбинской области – 11,
- в Алматинской области – 60,
- в Атырауской области – 30,
- в ВКО – 71,
- в Жамбылской области – 29,
- в ЗКО – 56,
- в Карагандинской области – 259,
- в Костанайской области – 40,
- в Кызылординской области – 9,
- в Мангистауской области – 8,
- в Павлодарской области – 60,
- в СКО – 41,
- в Туркестанской области – 13.
⠀Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 845 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 232,
- в городе Алматы - 169,
- в городе Шымкенте - 126,
- в Акмолинской области - 73,
- в Актюбинской области - 173,
- в Алматинской области - 35,
- в Атырауской области - 87,
- в ВКО - 67,
- в Жамбылской области - 99,
- в ЗКО - 112,
- в Карагандинской области - 365,
- в Костанайской области - 50,
- в Кызылординской области – 24,
- в Мангыстауской области - 13,
- в Павлодарской области - 146,
- в СКО - 30,
- в Туркестанской области - 44.
Всего в стране выздоровело 357 826 человек от COVID-19
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