ВОЗ будет обозначать штаммы коронавируса греческими буквами

Британский вариант будет называться "альфа", южноафриканский - "бетта", а бразильский - "гамма".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет называть новые варианты коронавируса по буквам греческого алфавита, чтобы избежать дискриминации стран, где они были впервые открыты, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Так, британский вариант будет называться "альфа", южноафриканский - "бетта", а бразильский - "гамма".

В сообщении в Twitter организации говорится, что обозначения вариантов COVID-19 по местам, где они были обнаружены, "может носить порочащий и дискриминационный характер", поэтому была создана новая система названий.

В ВОЗ отметили, что новые обозначения были выбраны после широких консультаций, для чего организация созвала группу ученых.

При этом уточняется, что такая маркировка штаммов не приведет к отказу от нынешней системы научных наименований, которые по-прежнему будут применяться в профессиональных исследованиях.

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была обнаружена более чем у 171 млн жителей планеты. Свыше 3,5 млн заболевших скончались, более 153 млн человек выздоровели.

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