В Казахстане 23 тысячи сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

И только 4 тысячи из них живут в детских домах.

Порядка 23 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, насчитывается в Казахстане на сегодняшний день, передает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

И только 4 тысячи из них живут в детских домах. И число этих организаций планомерно сокращают:

114 закрыли за последние десять лет. Осталось меньше сотни. Часть из них трансформировали в центры поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В данных центрах каждому ребенку оказывается комплексная помощь. В первую очередь она направлена на воссоединение ребенка с его кровной семьей. Но если воссоединиться с семьей не получается, то это устройство ребенка в семью. Во-вторых, государством введены новые формы устройства детей в семьи. зам. председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Юлия Овечкина

Приемная семья и гостевая семья были введены в 2017 году.

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