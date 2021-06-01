Как уберечь детей от нападения собак

Взрослые должны обеспечивать безопасное общение и детей, и собак, воспитывая гуманное и ответственное отношение к животным.

Кинолог рассказал, каким правилам поведения с собаками нужно обучить детей, чтобы предотвратить несчастные случаи, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Именно взрослые должны обеспечивать безопасное общение и детей, и собак, воспитывая гуманное и ответственное отношение к животным. Даже если в семье нет своего питомца, ребенок должен знать, как общаться с чужими животными, что делать в экстренных случаях. Иногда даже домашняя любимая собака может огрызнуться на ребенка из-за того, что были нарушены границы или ее не вовремя потревожили. Дети должны усвоить правила общения с собакой так же, как правила дорожного движения, – рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Всегда спрашивай разрешения

При первом знакомстве с чужой собакой ребенку нужно обязательно спросить разрешения у владельца, а также убедиться, что животное расположено к общению. По его словам, не нужно гладить собаку по голове. А если животное не проявляет интерес к общению с ребенком, нужно оставить его в покое, предупреждает кинолог.

Язык тела

Ребенку необходимо объяснить основные сигналы, которые демонстрирует собака своим телом.

Если та облизывается, зевает или зажмуривается, отворачивает голову или поворачивается спиной, хочет уйти – это признак дискомфорта. В этом случае необходимо оставить собаку в покое и ни в коем случае не удерживать ее силой, чтобы не спровоцировать конфликт.

Когда собака поджимает хвост, прижимает уши – это признак того, что животному не нравятся действия человека в данный момент. "Это вежливая просьба оставить его одного", - пояснил Голубев.

Если собака ложится на бок или спину это не всегда означает, что она хочет, чтобы ей почесали живот. Такие же действия она предпринимает при дискомфорте.

"Собака морщит нос, показывает зубы и смотрит в глаза – это прямая угроза и сигнал, что животное больше не будет терпеть ваше общество. Собака рычит – это крайняя нервная и агрессивная поведенческая реакция, если не оставить собаку в покое, она может пустить в ход зубы", - рассказал кинолог.

Не дразни, укусит

По словам кинолога, детям также необходимо объяснить, что нельзя дразнить собак, имитировать лай или при собаке размахивать руками и издавать громкие звуки. "Тем более не стоит тянуть собаку за хвост, за лапы, дотрагиваться до носа. Список можно продолжать бесконечно. Такие действия могут привести к серьезным поведенческим проблемам у собаки, к тому же, собака может за это укусить", - рассказал Голубев.

Также опасно тревожить животное во время сна, поскольку животное может решить, что ему грозит опасность. В этом случае оно может испугаться или предпринять попытку к защите.

Отставить панику

Еще одно правило связано со встречей с собакой без хозяина, например, отпущенной без поводка или бездомной. Если собака бежит навстречу, нужно встать прямо и не двигаться. Нельзя кричать и убегать, размахивая руками, смотреть на собаку, потому что тревожный взгляд она может расценить как угрозу.

"Если вести себя правильно, скорее всего, собака просто подойдет обнюхать тебя и уйдет", - сказал Голубев.

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