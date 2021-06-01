Василий Левит отказался надевать медаль на чемпионате Азии по боксу

Не надев медаль во время награждения, он выразил свое несогласие с исходом боя.

Казахстанский боксер Василий Левит отказался надевать медаль после предвзятого судейства в финале чемпионата Азии по боксу в Дубае, сообщает zakon.kz.

По информации Vesti.kz, в финале турнира в весовой категории до 91 килограмма он столкнулся со спорным судейством. "Золото" отдали боксеру из Индии Санжиту. Не надев медаль во время награждения, Левит выразил свое несогласие с исходом боя.

Мужская сборная Казахстана на этом чемпионате Азиии не взяла ни одной золотой медали. "Серебро" завоевали Даниял Сабит (49 килограммов), Абылайхан Жусупов (69 килограммов), Абильхан Аманкул (75 килограммов), и Камшыбек Кункабаев (+91 килограмм). "Бронзу" взял Сакен Бибосынов (52 килограмма).

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